'It's All Coming Back to Me': Filme com participação de Céline Dion ganha data de estreia

It's All Coming Back to Me, filme que leva o nome de um dos maiores sucessos da cantora canadense Céline Dion, ganhou data de estreia nos cinemas: 10 de fevereiro de 2023. Originalmente, o longa tinha o título de Text for You.

A produção é baseada no filme alemão SMS für Dich (2016), que conta a história de uma mulher vivendo o luto após perder seu noivo.

Para lidar com isso, ela começa a enviar mensagens de texto para o antigo número de celular do amado, que agora tem um novo dono. Os dois se conhecem e passam a desenvolver uma conexão profunda juntos, iniciando um novo romance.

A atriz Priyanka Chopra Jonas vai dar vida à protagonista e Sam Heughan será seu par romântico.

Céline Dion fará participações especiais no longa, interpretando a si mesma como uma figura mentora do casal, além de outras músicas da cantora também estarem na trilha sonora do filme.

It's All Coming Back to Me Now foi escrita por Jim Steinman e faz parte do disco Falling for You (1996), da cantora canadense, que conta com outros sucessos como Because You Loved Me e All By Myself.

O cineasta Jim Strouse assina o roteiro e a produção do longa, cujas as filmagens começaram no final de 2020 e foram finalizadas no início de 2021.