Ítalo Ferreira fala sobre possível romance com Juliette: ‘Eu sou tímido, mas estamos aí, tô voando’

Ítalo Ferreira exibe unha pintada com as cores do Brasil Foto: Paulo Favero/ Estadão

Ítalo Ferreira fez história ao ser o primeiro campeão olímpico de surfe. Nesta quinta-feira, 5, conversou com Ana Maria Braga sobre sua trajetória nas Olimpíadas de Tóquio. No programa Mais Você, o potiguar ainda desvendou o mistério que a internet suspeitava: um possível romance com a ex-BBB Juliette Freire.

“O pior é que a internet realmente vai e inventa umas coisas e aí vai linkando, mas isso aí foi engraçado. Que resenha boa essa”, divertiu-se Ítalo.

A campeã do BBB 21 comentou em uma foto do surfista na rede social:”Que tanto atleta gato é esse? Queriaaaa…”. Um internauta respondeu que ele tinha namorada e prontamente Ítalo intercedeu: “Não namoro não”, completando com um emoji de piscada. A brincadeira deu o que falar.

Que tanto atleta gato é esse?! Queriaaaa... — Juliette (@juliette) July 28, 2021

Não namoro não … — Italo Ferreira (@italoferreira) July 29, 2021

Caiu na rede é peixe, êta q Juliette é mesmo nossa representante da seleção das solteiras. Foi pego no tático da Juju chama ela na DM Ítalo pic.twitter.com/na2QNNwfiT — Wenddy em breve vacinada ✌ (@tropicanaw93) July 29, 2021

JULIETTE PELO AMOR DE DEUS MANDA UM OI SUMIDO PRA ELE pic.twitter.com/5wbE9Dzz1v — carinho 1️⃣3️⃣ (@embeycetada) July 29, 2021

eeeeeeeeeeeeeita gota pic.twitter.com/ZPNZnIXiTO — lores de lucas (@loresdp) July 29, 2021

Ítalo contou que chegou a conversar com Juliette. “A gente chegou a se falar e trocar ideia rápido, apesar de que eu sou muito tímido, eu não falo muito, mas foi divertido. Estamos aí, tô voando”, completou rindo.

A conquista do ouro

O ídolo do surfe mundial falou sobre a conquista do ouro nas Olimpíadas do Japão. "Fico feliz em poder inspirar as pessoas com a minha história. No início foi difícil, mas sempre aproveitei as oportunidades e as coisas têm acontecido em minha vida de forma rápida”, analisou.

Ítalo contou o que pede em suas orações antes e depois de sair do mar. “Nas minhas orações, sempre falo com Deus que não quero fama, não quero dinheiro, mas força para continuar. O Deus que eu creio é o Deus do impossível. Eu fui para Tóquio e acreditei até o fim."

O próximo desafio de Ferreira é a etapa do circuito mundial no México. Ele passou apenas uma semana em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, treinando. "Quando estou em casa, não durmo, quero aproveitar o máximo. Cheguei de madrugada do Japão e, horas depois, já estava na água", contou o surfista, que embarca hoje para Sierra Madre, em Oaxaca.