Italiana viraliza no TikTok ao mostrar o dia a dia do castelo histórico em que mora

Ludovica Sannazzaro, de 19 anos, viralizou no TikTok ao mostrar seu dia a dia morando no Castello Sannazaro. Foto: TikTok / @thecastlediary

A italiana Ludovica Sannazzaro, de 19 anos, viralizou no TikTok ao mostrar seu dia a dia morando em um castelo na província de Alexandria, interior da Itália.

Ludovica criou o perfil The Castle Diary (O Diário do Castelo) e começou a mostrar todas as curiosidades do Castello Sannazzaro, que foi construído em 1163 para seus ancestrais da família Sannazzaro.

O castelo do século 12 tem 45 quartos, 15 banheiros, além de um jardim de 82 mil metros quadrados. Apesar de ser residência da família Sannazzaro, o palácio também funciona como hotel e recebe turistas.

"Quando eu era criança, eu costumava assistir aos filmes da Disney com princesas, e podia fingir que eu era elas correndo pelo castelo ou dançando no salão de baile. No começo, nem percebi que estava morando em um lugar como este. Fui criada aqui e cresci aqui, então às vezes me esqueço de como isso é incrível porque é apenas a minha casa", disse a jovem à revista americana Insider.

Ludovica estuda teatro e faz aulas de música em Nova York desde 2020, mas com a interrupção das aulas nos Estados Unidos e da atividade turística no castelo italiano por conta da pandemia, ela aproveitou o tempo livre para desfrutar do seu castelo e mostrar como é viver em sua inusitada casa.