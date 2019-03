‘Isso me atinge numa linha muito direta’, diz Bruna Linzmeyer sobre agressões contra a mulher

No lançamento do perfume Calvin Klein Women, Bruna Linzmeyer falou sobre as mulheres que a inspiram Foto: Divulgação Calvin Klein

Bruna Linzmeyer e a filósofa Djamila Ribeiro falaram nesta terça-feira, 19, no lançamento do perfume Calvin Klein Women, sobre temas que envolvem o papel feminino na sociedade. Ao falar sobre mulheres que a inspiram, a atriz mencionou a própria mãe que já foi vítima de agressões.

“Minha mãe é uma mulher do interior com um histórico de violência familiar muito grande. Ela conseguiu romper essa violência e me dar a possibilidade de seguir sem isso desde criança”, contou Bruna.

“Somos todas marcadas por essa violência. Genuinamente no meu coração, isso me atinge numa linha muito direta na minha vida. Então, também é sobre mim, também é sobre a minha família, também é sobre as mulheres que vieram antes de mim. Não só todas, mas também as que me criaram.”

Bruna Linzmeyer, Maria Rita Alonso e Djamila Ribeiro no lançamento da fragrância Calvin Klein Women Foto: Divulgação Calvin Klein

Denúncias de violência contra mulher são diárias e numerosas. "O feminicídio é algo que a gente precisa discutir com seriedade. Não 'naturalizar' dizendo que é briga de marido e mulher", disse Djamila Ribeiro.

Apesar disso, no painel, que foi mediado pela jornalista Maria Rita Alonso, as convidadas também mencionaram os motivos pelos quais as mulheres podem comemorar.

“Uma atriz lésbica existir como eu existo é muito recente. A Djamila poder existir como ela existe também é. São conquistas muito importantes, avanços enormes”, afirmou Linzmeyer.

Bruna destacou que atualmente as mulheres não precisam “dar muita volta” para serem ouvidas. “Esses passos vêm de longe e a gente está começando a poder falar diretamente sobre as coisas que a gente precisa falar.”

Uma celebração de mulheres, por mulheres

O evento em São Paulo foi realizado para comemorar a chegada no Brasil do perfume Calvin Klein Women, que foi desenvolvido por uma equipe composta apenas por mulheres. As perfumistas Annick Menardo e Honorine Blanc assinam a fragrância que tem notas de flor de laranjeira. As atrizes Lupita Nyong’O e Saoirse Ronan são os rostos à frente da campanha. O frasco foi desenhado pelas artistas Suzanne Dalton e Anne Collier.