Isis Valverde responde a críticas após empregada aparecer em seu vídeo

A atriz Isis Valverde publicou um vídeo na terça-feira, 17, em que falou sobre as críticas que recebeu por mostrar, em um vídeo dentro de casa, uma funcionária trabalhando. Isis explicou que dispensou todos os seus funcionários, mas a funcionária que aparece no vídeo quis permanecer na residência.

Tudo começou quando Isis publicou um outro vídeo em que fala sobre o período de quarentena em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus. Ela diz que está em casa e que iria preparar o jantar para a família. No fim, ela pede para que as pessoas não saiam de casa: “seja consciente, pense no outro”.

o jeito calmo que isis valverde fala me traz uma paz tão grande amo uma mulher pic.twitter.com/lZlzOitIZT — ؘؘ (@80smvies) March 17, 2020

Entretanto, muitas pessoas criticaram a atriz pois, conforme ela move o celular, é possível ver uma funcionária na cozinha.

"Isis Valverde" FIQUEM EM CASA GENTE Empregada: Ah então vou ficar em casa tbm descansando Isis Valverde: pic.twitter.com/w0mLXP2Nxe — Luuh (@LuuhSantos2908) March 17, 2020

Fique casa todo mundo segundo Ísis valverde , mas .... pic.twitter.com/vNNzNvzLuf — Hi May! (@srtareis18) March 18, 2020

Pouco depois, Isis publicou outro vídeo em que explicou a situação. “Eu dispensei todos os meus funcionários, pela segurança deles e pela minha segurança. A pessoa que aparece no vídeo é Claudia. Claudia está comigo há 10 anos”, diz ela.

A atriz explicou que Claudia não tem familiares próximos no Rio de Janeiro, e ficaria sozinha em casa. Vendo que Isis também ficaria sozinha com o filho, Rael, de um ano, ela decidiu fazer companhia para os dois. “Como ela é maravilhosa e incrível, é o nosso anjo, ela ficou aqui com a gente. E a gente segue em quarentena”, concluiu a artista.

a isis valverde militando mas a empregada aparecendo atrás pic.twitter.com/IPRtVrM0Fc — mariah ⎊ (@widowtony) March 17, 2020

