Isis Valverde protagoniza novo clipe de música de rock

Isis Valverde no clipe da música 'Beautiful Lie' da banda Republica. Foto: Corazon Filmes

Isis Valverde, que atualmente vive a personagem Ritinha na novela A Força do Querer, protagoniza uma mulher cheia de emoções no novo clipe da banda de rock brasileira Republica.

Ao som da música Beautiful Lie, a atriz é uma confusão de sentimentos ao chorar, rir e parecer desnorteada. Tudo em sequência, às vezes quase ao mesmo tempo. É bem diferente do que ela vem fazendo no trabalho atual e de atuações anteriores na TV, como Boogie Oogie e O Canto da Sereia.

Beautiful Lie, além de compor o novo álbum 'Brutal & Beautiful' da banda, é trilha sonora do filme Amor.com, comédia romântica que estreou no começo do mês e tem Isis como protagonista ao lado do ator Gil Coelho.

Segundo o guitarrista de Republica, Luiz Fernando Vieira, a escolha da atriz para viver a musa do clipe levou em consideração a necessidade de transmitir delicadeza, beleza, mas atitude e intensidade ao mesmo tempo. "A Isis foi simplesmente perfeita. No clipe, ela chora, ri e de repente está com uma arma na mão. É instigante, envolvente”, afirma.

De São Paulo, a banda Republica já participou do Lollapalooza em 2013 e do Rock in Rio no mesmo ano e em 2015.

Confira o clipe abaixo: