Isis Valverde compartilha foto do batizado do filho

Isis Valverde com o marido André Resende e o filho Rael. Foto: Instagram/@isisvalverde

Isis Valverde compartilhou com seus seguidores no Instagram um registro fotográfico do batizado de Rael, primeiro filho dela.

A cerimônia religiosa ocorreu no sábado, 25, mas a imagem do menino na pia batismal foi publicada no dia seguinte.

"Que Deus esteja sempre ao seu lado! Que a luz esteja sempre presente em seu caminho e que o bem seja sua morada! Cresça, meu filho, e alimente sua alma de coisas boas, isso é o que realmente importa", escreveu a atriz na legenda.

Rael nasceu em novembro do ano passado com 3,3 quilos e 51 centímetros. Ele é filho da atriz com o modelo e empresário carioca André Resende.

Recentemente, Isis surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto em que fazia ioga junto com o filho. Apoiada só nas mãos, ela ficou suspensa sobre o menino. A imagem rendeu muitos elogios nos comentários.