Isis Valverde compartilha ensaio fotográfico de gravidez nas redes sociais

A atriz Isis Valverde, grávida de Rael. Foto: Instagram/@isisvalverde

Na reta final da gravidez, Isis Valverde decidiu compartilhar algumas imagens do ensaio fotográfico que fez recentemente. A atriz está grávida de Rael, fruto do relacionamento com o modelo André Resende.

Neste sábado, 10, ela postou diversas fotos no perfil oficial no Instagram. Os seguidores da atriz publicaram mensagens parabenizando a gestação.

“Que esta criança que você carrega em seu ventre venha com muita saúde e lhe traga muitas bênçãos para você e toda sua família”, escreveu um fã. Outros internautas comentaram sobre a barriga: “Tá linda de barriga” e “Meu Deus, que deusa” foram algumas das manifestações.