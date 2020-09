Isis Valverde comemora retorno de ‘A Força do Querer’ com fotos

Isis Valverde intepretou a personagem Rita em 'A Força do Querer'. Foto: Globo / Estevam Avellar

A atriz Isis Valverde publicou no domingo, 13, algumas fotos dos bastidores da novela A Força do Querer para comemorar o retorno da produção ao ar. Ela interpretou a personagem Rita, que tinha o sonho de ser uma sereia, e mostrou a cauda que a personagem usava para imitar o ser mítico.

“Ela está voltando! Domingou”, comemorou atriz. Na trama da novela a personagem de Isis inicialmente namora José, vivido por Marco Pigossi, mas se apaixona pelo personagem de Fiuk e se muda para São Paulo, em que tem que lidar com a adaptação ao novo ambiente enquanto tenta realizar seu sonho.

A Força do Querer voltará a ser exibida como a próxima novela das 9, e entrará no lugar da reprise de Fina Estampa, que deve acabar no dia 18 de setembro. A novela foi escrita por Glória Perez, e mostra personagens como a Bibi Perigosa, vivida por Juliana Paes e Ivana, interpretada por Carol Duarte, que se descobre como transgênero.

As novelas estão sendo reprisadas no lugar de Amor de Mãe, após a suspensão de suas gravações devido à pandemia do novo coronavírus. As gravações já foram retomadas, mas a novela deve voltar ao ar apenas em 2021.

VEJA TAMBÉM: Por que A Força do Querer vai deixar saudades?

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais