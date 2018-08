Isis Valverde anuncia gravidez: 'Deus mandou nosso pacotinho'

Isis Valverde e seu namorado, André Resende. Foto: Instagram / @isisvalverde

"Em dezembro, nos separamos por um breve período. Mas sofremos muito com isso. Afinal, nos amamos e sempre desejamos construir algo maior!", escreveu, citando o término de seu relacionamento no fim de 2017. Ela usou uma foto de seu cachorrinho ao lado de uma placa com a frase "Mamãe vai me dar um humano" para revelar a novidade.

Isis contou que decidiu que os dois decidiram morar juntos e deixariam "a porta aberta para que Deus nos presenteasse com um filho". De acordo com ela, a ideia foi levada em frente até que tivesse sido convidada para uma novela.

"Para nossa surpresa, Deus mandou nosso pacotinho. Estamos radiantes e gratos por tudo que estamos construindo", comemorou.

Em tom de desabafo, a atriz também disse lamentar "a forma agressiva e mentirosa como esta notícia linda chegou aos nossos amigos íntimos". Na tarde desta segunda-feira, o colunista Leo Dias antecipou o anúncio da gravidez da atriz, e afirmou que ela estaria negociando com uma empresa que vende testes de gravidez para uma postagem publicitária.

