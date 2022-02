Isis Valverde anuncia fim de casamento com André Resende

Casamento de Isis Valverde e André Resende chega ao fim: ‘O amor continua, mas de outro jeito’. Foto: Instagram / @andreresende1

Após seis anos de relacionamento, sendo três como casados, Isis Valverde e André Resende se separaram. O anúncio foi feito pela atriz em sua conta do Instagram na tarde desta quarta-feira, 23.

“Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito. E em nome do respeito e da transparência, gostaria de contar que eu e André, após seis anos, decidimos seguir caminhos diferentes”, escreveu.

Os dois são pais de Rael, que tem três anos de idade. Ainda no comunicado, Isis contou que manterá contato com o André por conta do filho.

“Continuaremos sempre a fazer parte da vida um do outro, especialmente porque temos um amor maior em comum: Rael. Ele sempre será nossa prioridade.”