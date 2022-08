Isadora Pompeo diz que depressão não a matou por acreditar em Deus e é criticada

Cantora gospel Isadora Pompeo participou do 'Encontro', da TV Globo, nesta quarta-feira, 10 de agosto. Foto: Globo

A cantora gospel Isadora Pompeo participou do programa Encontro, da TV Globo, nesta quarta-feira, 10, e acabou sendo criticada por uma fala durante a atração.

Ela comentava as dificuldades que passou depois de seu término com o jogador de futebol Thiago Maia, com quem foi casada por dois meses. Segundo Isadora, ela enfrentou uma depressão e não tentou um suicídio por "ter um Deus".

"Eu poderia passar por isso e deixar que tudo isso me matasse, que acabasse com a minha vida. Poderia viver uma depressão e passar por um suicídio, mas a diferença é que eu tenho um Deus, que dentro de mim trabalha com uma verdade tão grande que ele me faz não acreditar nas mentiras que o diabo diz sobre mim", afirmou.

O discurso da cantora teve uma repercussão negativa nas redes sociais, já que internautas apontaram que seria prejudicial ela relacionar uma doença como a depressão à "falta de Deus". Por outro lado, alguns usuários argumentaram que ela apenas estava falando da própria experiência.

Além disso, ainda durante o programa, a jornalista Michelle Loreto comentou a fala de Isadora e reforçou a necessidade de cuidar da saúde mental através da ajuda de especialistas.

"A depressão é um problema biológico desencadeado por algum fator ambiental. A depressão é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Então, se você está passando por um momento de depressão ou acha que está com depressão, você tem que procurar um profissional para te ajudar", disse.

Em seguida, a cantora explicou que também teve a ajuda de um especialista, afirmando que o ser humano é um combo de "corpo, alma e espírito". "Não foi só às custas da religião", reforçou.

Isadora e Julliany no nosso #Encontro é TUDO! pic.twitter.com/c4I0cHZbe4 — TV Globo (@tvglobo) August 10, 2022

Isadora Pompeo falou no Encontro, da Globo, que não se suicidou porque tem Deus no coração. Que desserviço! Depressão é coisa séria, requer ajuda médica, não é falta de Deus no coração. O profeta Elias, que teve depressão, deve ter se revirado no túmulo sabendo desse deboche. — Nara Rosendo (@nara_rosendo) August 10, 2022

essa fala da isadora pompeo me lembrou quando eu disse pra minha mãe que precisava de ajuda profissional pq estava constantemente pensando em me matar e ela disse p eu ir na igreja q isso passava... — brina (@sabrinadafura) August 10, 2022

A Michelle Loreto dando o recado direto pra Isadora Pompeo: Depressão se cura com ajuda especializada. #Encontro — Priscila (@pricostalmeida) August 10, 2022

Não existe problema em acreditar que sua fé pode te ajudar a passar por momentos difíceis, o equívoco da fala de Isadora Pompeo tá no que vejo em religiosos que tornam doenças mentais como algo espiritual e depositam a culpa no indivíduo por ele ter depressão+ — Dani Azevedo (@dani88azevedo) August 10, 2022

Aparentemente Isadora Pompeo falou no Encontro da Globo que não se suicidou porque tem Deus no coração, ligando sua espiritualidade a força de vontade pra vencer a depressão. Zero erros. Depressão é coisa séria, requer ajuda médica, mas a parte espiritual importa muito mesmo. — Felippe Terra (@felippebterra) August 10, 2022