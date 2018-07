Isabelli Fontana já inventou ter uma irmã gêmea

Foto: Reprodução/Youtube

As tops Alessandra Ambrosio, Isabelli Fontana e Fernanda Motta foram as convidadas do último vídeo do Hotel Mazzafera, canal do Youtube do repórter Matheus Mazzafera. No vídeo, as três revelaram já ter beijado outra mulher e Ambrósio revelou já ter feito amor na rua.

As modelos brincaram de 'Eu nunca', um jogo em que os participantes são questionados se já fizeram algo e, caso já tenham feito, devem beber. Durante o jogo, Alessandra ainda disse que já transou no primeiro encontro, Fernanda disse que já fingiu ter dor de cabeça na hora do sexo e Isabelli Fontana contou que já inventou uma irmã gêmea.

Além disso, as três revelaram já ter sujado a calça de menstruação. "Quem nunca?", perguntou Isabelli, enquanto Motta disse já ter ficado com alguém pensando em outra pessoa: "É óbvio", ela brincou.