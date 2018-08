Isabelle Drummond faz discurso em casamento de Klebber Toledo e Camila Queiroz

Os atores Klebber Toledo e Camila Queiroz se casaram em cerimônia onde a também atriz Isabelle Drummond deu a bênção Foto: Instagram/@camilaqueiroz

Os atores Klebber Toledo e Camila Queiroz se casaram em cerimônia civil no sábado, 16, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O evento contou com a presença de 200 familiares e amigos íntimos do casal. Em vídeos postados nas redes sociais pelos presentes nos festejos, a atriz Isabelle Drummond discursou e deu a bênção aos recém-casados.

"Existe o amor que é o amor Ágape, que significa o amor divino [em grego]. Um amor que ultrapassa a nossa capacidade humana. E esse amor só pode ser vivido", discursou a atriz em vídeo postado por sua empresária no Instagram. Klebber e Camila começaram a se relacionar em 2016, nos bastidores da novela Êta Mundo Bom!, onde viveram um par romântico.

"Desde a primeira vez que eu te vi, amor, tive certeza que era você. Obrigado por todo dia me fazer uma pessoa melhor. Te amo, te amo, meu amor, quer casar comigo ainda?", perguntou Klebber Toledo. "Já casei. Você cuida de mim, você cuida da nossa casa, das nossas filhas... Você é o homem mais incrível do mundo e eu, a mulher mais feliz por estar casando com você", respondeu Camila.

Veja abaixo os vídeos.

A você, todo meu amor! Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz) em 17 de Jun, 2018 às 9:06 PDT