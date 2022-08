Isabelle Drummond desperta reflexões sobre o envelhecer em novo projeto

Durante as gravações do projeto na capital paulista, Isabelle Drummond revelou que o convívio com idosos traz inspiração. Foto: YouTube/Cora Residencial Senior

Isabelle Drummond se prepara para lançar uma parceria com a Cora Residencial Senior, instituição de longa permanência para idosos. O objetivo do projeto é enaltecer as relações entre diferentes gerações, usando o lúdico do “e se fosse possível” para despertar uma reflexão sobre o envelhecimento.

Dividido em três episódios, o material será exibido nas redes sociais da Cora (Facebook, Instagram e YouTube) e da atriz (Instagram) a partir da próxima sexta-feia, 12, celebrando o Dia Internacional da Juventude, que esse ano fomenta a importância de promover relações intergeracionais.

Durante as gravações do projeto na capital paulista, Isabelle revelou que o convívio com idosos traz inspiração e sabedoria à sua vida, uma relação que tem motivado pensamentos ligados à longevidade.

"Desde pequena, sempre me dei bem com pessoas mais velhas, e depois de adulta, isso não mudou. Gosto de aprender e sempre fui meio à frente, por trabalhar desde cedo. Então foi assim a vida toda. Caminhar com pessoas mais velhas do que eu é algo que me traz uma experiência enriquecedora”, conta a atriz ao Estadão.

Na produção, a artista bate um papo com três residentes da instituição de longa permanência para idosos. E é a partir do questionamento “o que sua versão idosa diria para a versão jovem”, que a atriz conduz a conversa com Luci Barros, 78; Maria Cecilia Carneiro, 93, e Raul Nechar, 84, trazendo recordações da trajetória de cada um deles e percepções sobre família e trabalho até o momento atual, como moradores da Cora.

Isabelle Drummond bate-papo com Maria Cecília Carneiro. Foto: YouTube/Cora Residencial Senior

Casa 197

Além de atriz, Isabelle é empreendedora, influenciadora digital e também se dedica à filantropia por meio da idealização da ONG Casa 197, voltada a projetos sociais que têm a população idosa como um dos grupos beneficiados.

"São tantas coisas que aprendo desde o surgimento da Casa 197. E uma coisa que percebo muito nas gerações que vieram antes, e principalmente antes da era digital, é o valor dos encontros, do olho no olho e de passar tempo de qualidade. Tenho uma grande amiga idosa que escreve no WhatsApp em capslock. Quando perguntei o motivo disso, ela me respondeu que as redes sociais diminuíram tanto o valor das trocas e da comunicação que ela criou uma linguagem 'expressionista', para mostrar que tudo o que está escrevendo é importante e tem valor para ela", conta a artista.

Pessoa especial

Recentemente, Isabelle Drummond publicou nos stories do Instagram um #tbt ao lado da avó, que foi uma grande inspiração em sua vida. "Minha avó é muito especial, sempre amou a leitura e a escrita. É uma pessoa extremamente sensível, ela quem me fez ler O morro dos ventos uivantes, um dos meus romances favoritos", conta a artista.

"Ela é a mãe do meu pai, então também tem essa relação de saudade entre a gente. Acredito muito que a parte da arte em mim vem dela. Sempre foi a mais engajada com a arte dramática e as telenovelas", completa.

Isabelle Drummond e a avó paterna. Foto: Instagram/@yeuxpapillon

Mais sobre o projeto com a Cora Residencial Senior

Veridiana Chaves, diretora de Marketing da instituição, revela que essa parceria de conteúdo faz parte da campanha Cora entre Gerações e tem o objetivo de trazer uma reflexão para o envelhecimento, uma fase natural do ciclo da vida, e, ao mesmo tempo, gerar um impacto positivo na valorização às pessoas idosas, reconhecendo a sua sabedoria adquirida pelos aprendizados e experiências vividas.

“Desenvolver uma campanha que conectasse diferentes gerações e despertasse o olhar também dos jovens para essa etapa madura da vida era um desejo nosso. Ao sabermos que a Isabelle possuía fortes laços afetivos com pessoas idosas, entendemos como uma oportunidade muito interessante para abordar essas relações e ajudar a desconstruir estigmas e preconceitos ligados ao envelhecimento”, explica.

"É um projeto que traz uma mensagem de duas gerações unidas, uma emprestando a outra. E acho que essa é uma das coisas mais bonitas da vida. Aprendizados sendo entregues, aprendizados sendo recebidos, além das trocas", ressalta Isabelle Drummond. "Aceitei porque acho lindo esse trabalho, porque é importante saber que pessoas que amamos estão sendo cuidadas. E porque amo esse contato com pessoas mais velhas, faz parte do que acredito e vivo", emenda.

Criada em 2015, a Cora Residencial Senior tem o objetivo de transformar o conceito de residenciais para idosos, rompendo com o antigo modelo de casas de repouso, oferecendo cuidados diários, afeto e atenção profissional para o bem-estar e qualidade de vida para pessoas maiores de 60 anos.

Live em rede social

Na próxima quinta-feria, 11, às 19h, Isabelle Drummond participa da live transmitida pelo Instagram da Cora para compartilhar suas experiências de vida, impressões na gravação da collab e o que pensa quando o assunto é planejar ou mesmo dialogar sobre envelhecimento.

O encontro foi marcado às vésperas do Dia Internacional da Juventude, uma celebração global instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU).