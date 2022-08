Isabella Scherer relembra internação: 'Quase trabalho de parto prematuro'

Isabella Scherer entrou na trigésima quarta semana de gestação. Foto: Instagram/@isascherer

A atriz Isabella Scherer, grávida de gêmeos do modelo Rodrigo Calazans, relembrou quando foi internada durante a vigésima nona semana de gestação em bate-papo no podcast Uma Mãe Amiga. Desde então, a mãe de Mel e Bento precisou ficar em repouso total.

"Foi com certeza a semana mais complicada. Fiquei internada durante uma semana. Comecei a sentir contrações de treinamento, que começaram a ficar ritmadas. Comecei a falar com o meu médico enquanto elas estavam ritmadas de 20 em 20 minutos. De uma hora para outra mudou para sete minutos e quando chegou em sete, o médico falou para eu ir para o hospital e esse tempo foi diminuindo", lembrou.

"Já estava quase no trabalho de parto prematuro, a gente entrou com medicação e repouso total. Tentei ficar tranquila, mas foi com certeza a semana mais difícil", relatou Isabella, vencedora do reality culinário MasterChef 2021.

A artista estava sozinha em casa e contou com a ajuda de uma amiga. "Liguei para uma amiga minha que mora aqui perto e falei: 'Talvez eu precise de você esta noite. Durma com o celular no (volume) alto'. Não deu outra, precisei, estava sozinha em casa, ela me levou para o hospital", disse.

Rodrigo Calazans logo foi avisado. "Ele estava no Rio à trabalho e ficou completamente desesperado. Mas no dia seguinte já voltou direto e ficou comigo a semana inteira no hospital", contou Isabella.

Repouso absoluto

A atriz, que entrou na trigésima quarta semana de gestação, confessou o quanto está sendo complicado fazer repouso. "Vou ficar deitada e sentada até os bebês nascerem. O repouso é a parte mais difícil para mim, mais do que lidar com a ansiedade. Tenho muita confiança de que a gestação está segura, de que os bebês estão bem", falou Isabella.

"A parte mais difícil é lidar com o repouso. Ficar parada é muito difícil. Dar a pausa nos trabalhos também me deixa agoniada. Mas é um aprendizado. Tenho que aprender a botar o pé no freio. Vou aproveitar para dormir o mais que consiga", completou.

Novo perrengue

Isabella Scherer compartilhou mais um momento tenso do fim da gravidez. Ela contou nesta quarta-feira, 10, que está sofrendo com dificuldades para descansar. "Dormi quatro horas hoje. Horrível demais. E não consigo mais dormir", lamentou. O pequeno Bento já pesa 2,7 quilos e Mel, 2,1.