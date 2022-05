Isabella Scherer, grávida de gêmeos, recebe declaração de amor de namorado

Isabella Scherer e Rodrigo Calazans aguardam a chegada dos gêmeos. Foto: Instagram/@calaza

'Grávidos' de gêmeos, Isabella Scherer e Rodrigo Calazans protagonizaram uma cena fofa nas redes sociais. O modelo decidiu publicar uma foto da barriga da vencedora do MasterChef.

Na imagem, postada no Instagram, o casal aparece sorridente e ele recebe um 'beijinho' do cachorro.

"Foto antiga de família! Eu, Pipoca, Chloé, Pequena, Pequenuscula e pequenusculo. Fui dar um cheiro nas crianças e tomei um cheiro do pipoca!", escreveu Calazans na legenda da imagem.

No final do ano passado, Isabella venceu a 8ª temporada do reality show MasterChef, com um menu inteiramente vegano.

Ela e o namorado anunciaram, no fim de março, nas redes sociais, que estavam 'grávidos'. "Grávidos. Que loucura. Achei que ia demorar uns anos para vir aqui fazer esse post, mas a vida programa cada surpresa, né?", escreveu a atriz, que é filha do ex-nadador Fernando Scherer - conhecido como Xuxa.