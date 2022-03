Isabella Scherer, campeã do 'MasterChef', anuncia gravidez: 'Muito feliz'

Isabella Scherer anunciou que está gravida de seu relacionamento com Rodrigo Calazans. Foto: Instagram/@isascherer

Isabella Scherer, filha do ex-nadador Fernando Scherer - conhecido como Xuxa -, anunciou que está grávida do seu primeiro filho. A atriz usou as redes sociais para compartilhar a notícia.

"Grávidos. Que loucura. Achei que ia demorar uns anos para vir aqui fazer esse post, mas a vida programa cada surpresa, né?", escreveu em seu Instagram nesta sexta-feira, 25.

Ela tem um relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans e os dois estão empolgados com a gestação. "Primeiro veio o choque, e agora a ansiedade para esses 9 meses passarem rápido. Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo."

No final do ano passado, Isabella venceu a 8ª temporada do reality show MasterChef, com um menu inteiramente vegano.