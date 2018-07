Isabella Santoni raspa cabeça para personagem com leucemia

Isabella aparece com novo visual para sua próxima personagem. Foto: Reprodução/Twitter

Isabella Santoni apareceu com a cabeça raspada na última segunda-feira, 6. A atriz passou pela transformação para interpretar uma personagem com leucemia em A Lei do Amor, próxima novela das nove da Globo.

Na foto, que foi divulgada nas redes sociais, ela aparece ao lado do cabelereiro Fernando Torquatto. Os fãs não economizaram elogios à atriz e a hashtag #NossoMaiorOrgulhoBellaS ficou nos tópicos mais comentados do Twitter durante a noite. Alguns, inclusive, fizeram comparações engraçadas, como na foto abaixo: