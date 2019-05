Isabella Santoni denuncia golpe sofrido em aeroporto do Rio

A atriz Isabella Santoni. Foto: Instagram/@isabellasantoni

A atriz Isabella Santoni, que já atuou em diversas novelas da Rede Globo, usou suas redes sociais para denunciar um golpe que sofreu no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

"Eu tô [sic] aqui esperando do lado de dentro porque semana passada eu sofri um golpe na porta do aeroporto, logo na saída do Santos Dumont", relatou em seus stories do Instagram. Ela conta que mexia no celular enquanto aguardava o namorado quando foi surpreendida por uma mulher estrangeira, que esbarrou em suas malas.

"Eu fui pedir desculpa, ela perguntou um negócio em inglês, eu fui responder. Quando olhei pro lado, tinham deixado uma mochila que na hora eu falei: 'que mochila vazia essa, cadê [sic] a mochila do Caio?'. Roubaram a mochila com um MacBook [computador da Apple] novinho que ele tinha acabado de comprar", complementou.

Após a descrição do golpe, ela ainda alertou quanto a distração que o celular pode causar: "As coisas materiais a gente corre atrás. O mundo não tá [sic] de brincadeira, tem violência pra caramba."