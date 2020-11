Isabella Fiorentino sobre emoção de pós-parto de prematuros: 'Um dos dias mais vazios da minha vida'

A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino, que é mãe dos trigêmeos Bernardo, Lorenzo e Nicholas, que nasceram prematuros Foto: Instagram/@isabellafiorentino

Isabella Fiorentino usou as redes sociais nesta terça-feira, 17, para falar relatar a experiência que teve com o parto prematuro dos trigêmeos Bernardo, Lorenzo e Nicholas, frutos do relacionamento com Stefano.

"Hoje, dia 17 de novembro, e é o Dia Internacional da Prematuridade! Meus trigêmeos vieram ao mundo com apenas 27 semanas. Foram 90 dias de UTI, e uma montanha russa de emoções! Hoje, me solidarizo com todas as mães que estão passando por esse momento, e digo uma coisa: Deus está nos carregando no colo, nos amparando, dando forças, pra conseguirmos passar por todas as intercorrências que a prematuridade pode causar, com fé, esperança e sempre acreditando que tudo vai dar certo", desabafou.

A modelo e apresentadora do SBT também compartilhou como se sentiu quando saiu da maternidade sem os filhos nos braços: "O dia que sai do hospital e tive que deixar os três na UTI dentro das incubadoras, foi um dos dias mais vazios da minha vida! Eu não tinha mais a companhia deles na minha barriga - fiquei em repouso absoluto por quatro meses -, nem nos bercinhos que eu tinha preparado para eles", desabafou.

Isabella também relembra do momento de felicidade que teve depois que o pior passou. "O dia que cheguei em casa com eles nos braços... foi o dia mais cheio de alegria da minha vida! Hoje quando olho pra cada um dos meus filhos, a imagem que vem a minha cabeça são essas, de quando eles eram extremamente pequenos e frágeis", comentou, na legenda de uma série de fotos que publicou no Instagram, assim que os trigêmeos nasceram.

Isabella se considera uma privilegiada por ter tido a experiência de um parto prematuro. "Que privilegiada sou eu, que posso ver o milagre acontecer bem diante dos meus olhos! Vibro tanto a cada conquista deles! Obrigada, meu Deus, minha Nossa Senhora que me ampararam e me amparam até hj! Bernardo, Lorenzo e Nicholas, e meu marido Stefano: vocês são a minha vida! A primeira foto foi quando consegui carregar os três juntos pela primeira vez", explica.