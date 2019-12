Isabella Fiorentino publica homenagem ao irmão, que morreu em decorrência de leucemia

A modelo e apresentadora do SBT Isabella Fiorentino. Foto: Instagram/@isabellafiorentino

A modelo Isabella Fiorentino usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para prestar uma homenagem ao irmão Fábio. Ele morreu aos 15 anos de idade, vítima de leucemia.

A apresentadora do programa Esquadrão da Moda, no SBT, aproveitou o ‘throwback thursday’, o momento em que os internautas usam a hashtag #tbt para relembrar situações do passado, para fazer a publicação no Instagram.

“Tbt muito especial com meu irmão Fabinho! Aqui eu devia ter uns oito anos, ele, seis. Hoje ele teria 40! Como será que ele estaria?”, escreveu na legenda da foto em que ela aparece em um campo com o irmão.

A modelo também lembrou de características da personalidade de Fábio. “Ele era engraçado, brincalhão, muito inteligente. Mas tinha uma característica: não gostava muito de abraço! Uma vez eu paguei cinco reais para ele dançar uma música do Frank Sinatra comigo!”, concluiu.