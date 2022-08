'Pantanal': Isabel Teixeira se emociona em encontro com Ângela Leal

As intérpretes de Maria Bruaca, das duas versões de Pantanal, se encontraram nesse fim de semana. Foto: Instagram/@leal.angela

As Marias Bruacas de Pantanal finalmente se encontraram cara a cara. Ângela Leal, que interpretou a primeira versão da personagem, fez uma publicação no Instagram ao lado de Isabel Teixeira, que dá vida a Maria Bruaca na trama atual adaptada por Bruno Luperi. O encontro aconteceu no último domingo, 31, no aniversário da neta de Ângela, Júlia, que completou 8 anos, filha de Leandra Leal e do ex-marido da atriz Alê Youssef.

"Nós, as Bruacas", escreveu Ângela ao compartilhar as fotos do encontro nas redes sociais. As duas se emocionaram ao se abraçar. Na publicação, amigos e fãs postaram comentários carinhosos às duas Marias: “Parecem mãe e filha”, escreveu uma fã. “Duas artistas perfeitas! Te cuida, Tenório!”, Escreveu outra fã.

O encontro de milhões também foi enaltecido por atores. Georgiana Góes comentou na foto elogiando as duas atrizes: "encontro histórico de Bruacas maravilhosas", postou.

A personagem de Isabel Teixeira na versão atual da trama tem roubado a cena a cada capítulo e caiu nas graças do público. “O teatro, de onde eu venho, é muito coletivo, mas aqui estamos vivendo algo épico. E depois, sim, tem o fato de ela ter uma força muito grande”, afirmou Isabel Teixeira em entrevista ao jornal O Globo.

A trama de Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi ficará no ar até outubro, sendo substituída por Travessia, novela de Glória Perez.