Irmãs Kardashians vencem processo judicial e vão receber R$ 37 milhões

Família Kardashian, da esquerda para direita: Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner e, no chão, Kendall Jenner. Foto: Brian Bowen Smith/E!

As irmãs Kardashians vão ficar um pouco mais ricas. Elas venceram um processo judicial contra uma empresa de cosméticos e vão ganhar US$ 10 milhões, o que equivale atualmente a R$ 37 milhões.

De acordo com os documentos, segundo o site TMZ, Kourtney, Khloe e Kim Kardashian saíram vitoriosas sobre a empresa Hillair Capital Management, que as processou há cerca de três anos.

Na acusação, a companhia alegou que as empresárias quebraram um acordo de licenciamento da linha Kardashian Beauty.

As socialites negaram a acusação, afirmando que elas tinham nada a ver com a linha de produtos. Nos documentos obtidos pelo TMZ, três juízes rejeitaram as alegações da Hillair e ordenou o pagamento de US$ 7,4 milhões, além dos juros de mais de US$ 3 milhões.

Os advogados das Kardashians não acreditam que a Hillair só dará um cheque. Eles registraram a decisão no Supremo Tribunal de Los Angeles para obter os US$ 10 milhões, mas, segundo os documentos, eles esperam que empresa entre com recurso.