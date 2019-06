Irmão de Whindersson Nunes é esfaqueado após assalto no Piauí

Whindersson Nunes. Foto: YouTube / @whinderssonnunes

Whindersson Nunes usou o perfil dele no Twitter para desabafar sobre um assalto que o irmão dele sofreu em Teresina, no Piauí, na noite deste terça-feira, 11.

“Acabaram de esfaquear meu irmão por causa de uma m... de um celular que ele entregou. E mesmo assim fizeram isso. Ninguém tem um dia de paz nessa desgraça”, desabafou o comediante.

Ele se apressou em explicar que o irmão passa bem apesar do crime. “Meu irmão tá bem, galera, já fez tudo que tinha que fazer, fiquem tranquilo, não foi fundo, não tem risco, só desespero mesmo. Obrigado pelo apoio (sic)”, afirmou.

De acordo com Whindersson Nunes, ninguém parou para ajudar o irmão no momento do assalto. “Eu fico indignado que ele disse que pedia ajuda e ninguém fazia nada. Olha, sei lá, eu não sei, eu nem vou falar nada. Deus me perdoe pelos meus pensamentos”, concluiu.

Acabaram de esfaquear meu irmao, por causa de uma merda de um celular que ele ENTREGOU e mesmo assim fizeram isso, ninguém tem um dia de paz nessa desgraça — Whindersson (@whindersson) 12 de junho de 2019

Meu irmao tá bem galera, já fez tudo que tinha que fazer, fiquem tranquilo, não foi fundo, não tem risco, só desespero mesmo, obrigado aí pelo apoio — Whindersson (@whindersson) 12 de junho de 2019

Eu fico indignado que ele disse que pedia ajuda e ninguém fazia nada, olha sei lá eu não sei eu nem vou falar nada Deus me perdoe pelos meus pensamento — Whindersson (@whindersson) 12 de junho de 2019

Os seguidores de Whindersson Nunes mandaram mensagens de apoio sobre o ocorrido. “Melhoras para ele, tomare que fique tudo bem”, escreveu um internauta. “Força Whindersson, vai dar tudo certo”, disse outro.

Nossa, melhoras para ela, tomare q fique tudo bem!?? — gabbie (@euGabbie) 12 de junho de 2019