Irmão de Rodrigo Mussi diz que cirurgia na perna 'foi um sucesso'

Diogo Mussi afirmou que cirurgia de Rodrigo para retirar a 'gaiola' da perna direita 'foi um sucesso'. Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, informou nesta quinta-feira, 7, que a cirurgia que o ex-brother fez para retirar a "gaiola" que envolvia a perna direita "foi um sucesso".

"Vamos continuar nessa corrente positiva, isso tem muito poder! Obrigado", escreveu Diogo nos stories do Instagram.

Rodrigo está internado desde a última quinta-feira, 31, após sofrer um acidente de carro.

O veículo em que estava bateu na traseira de um caminhão e ele sofreu um traumatismo craniano, além de lesões pelo corpo.

Segundo o último boletim médico publicado na página do ex-BBB, Rodrigo está em uma constante evolução no tratamento. "Rodrigo Mussi continua agitado e mais uma vez abriu os olhos e apertou a mão da família", diz a nota.

Na quarta, 6, Diogo também comentou sobre o estado de saúde do empresário e disse que ele "está despertando". "Em breve teremos o nosso Rodrigo com aquele sorriso cativante", afirmou o irmão.

