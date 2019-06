Irmã do ator Rafael Henrique Miguel pede que fotos de corpos dos familiares não sejam compartilhadas

Miriam e João Alcisio Miguel, pais de Rafael Henrique Miguel, e a irmã Camilla. Foto: Instagram/@cahmiguel

Um trauma gigantesco. Esse é o sentimento de Camilla Miguel. Ela perdeu, de uma só vez, o pai, a mãe e o irmão, o ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, no domingo, 9.

Rafael, o pai, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50, foram visitar a família da namorada do rapaz no fim de semana.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, durante a conversa, o pai da menina, o comerciante Paulo Curpertino Matias, de 48 anos, chegou ao local armado e disparou contra as três vítimas e fugiu.

Os corpos dos três foram enterrados na tarde desta segunda-feira, 10, no Cemitério Campo Grande, na zona sul de São Paulo.

“Agradeço imensamente cada uma das incontáveis mensagens de amor e acolhimento. Peço desculpas por não ter respondido um a um dos amigos e reportagens que tentaram contato, mas estou em um momento de luto e assimilação de tudo que aconteceu. Não consigo me pronunciar sobre justiça, nem como vamos seguir a vida”, escreveu Camilla no perfil dela no Instagram.

Ela também pediu para que as pessoas não comentem ou compartilhem fotos dos corpos dos familiares e que denunciem quem praticar o ato. “Isso é desumano em níveis idênticos ao que uma pessoa fez com meus pais e meu irmão”, desabafou.

Homenagem que Camilla Miguel fez ao irmão no Instagram. Ele, que era ator e participou da novela 'Chiquititas', foi assassinado com os pais em junho de 2019. Foto: Instagram/@cahmiguel

Camilla Miguel completou 26 anos de idade no início de maio. Nas redes sociais, compartilha o aprendizado de ser mãe de uma menininha de quase um ano.

“Sua existência transformou minha vida emocionalmente, fisicamente, socialmente, uma transformação que eu e mais um monte de mães tentamos desmistificar”, escreveu na legenda da foto em que aparece com a filha.

A namorada de Rafael, Isabela Tibcherani, publicou uma declaração ao namorado. "Tá [sic] muito difícil de assimilar mas eu quero pensar em você como o homem iluminado que é, o homem que me orgulha, que me fez a mulher mais feliz do mundo. Lutamos juntos, até o final. Mas não é o fim, meu príncipe, jamais será. Eu vou honrar nossa história, vou realizar nossos sonhos, todos que eu puder! Eu jamais amei alguém como amo você. E jamais amarei outro", disse.

O ator Rafael Henrique Miguel participou da novela Chiquititas, do SBT, interpretando o papel de Paçoca. Na internet, fãs estão abalados com a notícia.

No Twitter, internautas lembraram da atuação de Rafael, ainda quando criança, em um comercial de TV.

Na peça publicitária, ele aparece brigando com a mãe pedindo brócolis. Confira.