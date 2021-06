Irmã de Whindersson Nunes faz tatuagem em homenagem ao sobrinho João Miguel: 'Meu anjinho'

Irmã de Whindersson Nunes faz tatuagem em homenagem ao sobrinho João Miguel Foto: Instagram / @hagdakerolayne

A irmã de Whindersson Nunes, Hagda Kerolayne, fez uma tatuagem em homenagem ao sobrinho João Miguel que morreu nesta segunda-feira, 31. Ela postou uma foto nos stories de sua conta no Instagram.

A tatuagem com o formato dos pés e o nome do bebê, também leva as iniciais OJF, que Hagda explicou significar: O que Jesus faria. Na legenda da foto postada ela escreveu: “Para sempre comigo meu anjinho. Te amo para sempre”.

João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, morreu na segunda-feira, 31. O bebê nasceu prematuro no sábado, 29, após 22 semanas de gestação.

Ontem o comediante Whindersson Nunes postou em sua conta do twitter uma música que escreveu em homenagem ao filho.