Irmã de Paulo Gustavo encanta web ao mostrar sobrinhos em dia de festa junina

Ju Amaral com os sobrinhos Gael e Romeu. Foto: Instagram/@juamaral00

Nesta segunda-feira, 6, a irmã do humorista Paulo Gustavo, Ju Amaral, encantou os seguidores ao compartilhar fotos dos sobrinhos caractetizados para uma festa junina.

Os gêmeos Gael e Romeu, filhos do artista com o médico Thales Bretas, apareceram vestidos com roupas xadrez e bigode desenhado no rosto para a festa que ocorreu na casa da avó, Dona Déa.

No Instagram, Ju publicou as imagens e escreveu: "Dia de festinha. Tia Juju ama muito". Nos comentários, os seguidores elogiaram as crianças. "Meu Deus, como estão lindos", comentou a humorista Tatá Werneck.