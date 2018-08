Irmã de Meghan Markle quebra tornozelo em acidente de carro

Às vésperas do casamento, família de Meghan Markle ganha noticiário com polêmicas. Foto: Adrian Dennis/Reuters

A meia-irmã de Meghan Markle, Samantha Grant, de 53 anos, foi levada ao hospital por ter quebrado o tornozelo e sofrido fraturas no joelho após um acidente de carro, informou o site TMZ.

Segundo o relato do namorado dela ao portal, os dois estavam em um carro, dirigindo na Flórida perto de um pedágio, quando se depararam com um paparazzi.

O fotógrafo teria se colocado na frente deles para obter uma foto nítida. Ao desviar o carro para a esquerda a fim de evitar o registro, o namorado de Samantha fez o veículo bater em uma barreira de concreto.

Ele contou que Samantha bateu no pára-brisa e caiu no tapete do carro. Por ter esclerose múltipla, ela foi incapaz de se levantar sozinha. Segundo ele, o pé dela foi torcido para trás, e o fotógrafo fugiu do local.

Às vésperas de seu casamento com o príncipe Harry, a família da atriz americana tem ganhando o noticiário pelas declarações e atitudes polêmicas.

Depois que o meio-irmão dela, Thomas Markle Jr., enviou uma carta a Harry pedindo que cancelasse o casamento, ele se desculpou e pediu para ser convidado para a cerimônia.

Samantha, recentemente, admitiu que pagou uma empresa de paparazzi para tirar fotos do pai delas a fim de que ele tivesse uma boa imagem diante da imprensa.

Na manhã desta quinta-feira, Meghan confirmou que o pai não irá ao casamento devido ao seu estado de saúde. Ele sofreu um ataque cardíaco há algumas semanas e passou por uma cirurgia para obstrução de artérias na quarta-feira, 16.