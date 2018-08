Irmã de Meghan Markle diz que planejou fotos falsas do pai da atriz

Meghan Markle será conduzida ao altar pelo pai. Foto: Adrian Dennis/Reuters

A meia-irmã de Meghan Markle, Samantha Grant, disse que foi ideia dela que o pai posasse para fotos falsas dias antes do casamento da atriz com o príncipe Harry. Ela afirmou ainda que Thomas Markle, de 73 anos, não organizou a cena para ganhos pessoais.

"A má impressão sobre o meu pai fazendo fotos encenadas é minha culpa", declarou Samantha, conforme mostrou o site Evening Standard, que teve acesso às declarações que ela fez pelo Twitter (o perfil dela é bloqueado).

Fotos do pai de Meghan em um cibercafé, vendo fotos da filha com o príncipe na internet, circularam pela imprensa internacional nos últimos dias. Outras mostravam Thomas lendo um livro intitulado Imagens da Grã-Bretanha, se exercitando e tendo suas medidas tiradas para para fabricação de um terno.

As imagens, de fato, foram feitas por um paparazzi, mas uma investigação do Daily Mail mostrou que tudo foi combinado. As fotos foram vendidas para jornais do mundo todo e teriam custado, juntas, cem mil libras, quase R$ 500 mil.

Imagens de câmera de segurança mostram Thomas e o fotógrafo britânico Jeff Rayner chegando ao cibercafé, reservando um dos computadores e organizando a sessão de fotos.

"A mídia estava, injustamente, fazendo com que ele parecesse ruim, então eu sugeri que ele fizesse fotos positivas em seu benefício e para benefício da família real. Não fazíamos ideia de que ele seria aproveitado. Não foi por dinheiro", disse Samantha no tuíte, citando o perfil do Palácio de Kensington.

Toda a história veio após a família real oferecer apoio ao pai de Meghan e enviar cartas de advertência aos editores de jornais solicitando que ele e a família tivessem privacidade, informou o Evening Standard. Esperava-se que não houvesse fotos de Thomas Markle antes do casamento, uma vez que ele queria seguir com sua vida em paz.