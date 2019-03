Irmã de Louis Tomlinson, do One Direction, morre aos 18 anos

Félicité Tomlinson era irmã de Louis, do One Direction. Foto: Instagram/@felicitegrace

A influenciadora digital e estilista Félicité Tomlinson morreu na última quarta-feira, 13. A jovem de 18 anos era irmã de Louis Tomlinson, integrante do One Direction, e suspeita-se que ela tenha sido vítima de um ataque cardíaco.

De acordo com informações do TMZ, Félicité chegou a ser atendida por paramédicos em casa, em Londres, mas não resistiu e morreu local. Fontes disseram que ela não apresentava problemas de saúde e não havia casos como esse no histórico familiar.

Em dezembro de 2016, a mãe de Louis e Félicité morreu aos 43 anos em decorrência de um câncer.