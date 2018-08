Irmã de Demi Lovato faz homenagem no aniversário da cantora

A cantora Demi Lovato e sua irmã Madison de La Garza Foto: Instagram/ @ddlovato

Demi Lovato completou 26 anos nesta segunda-feira, 20, e recebeu muitas homenagens de fãs, amigos e familiares. A cantora, que se trata em uma clínica de reabilitação após sofrer uma overdose há quase um mês, foi presenteada com uma mensagem emocionante da irmã mais nova, Madison de La Garza, no Instagram: "Sou muito, muito grata por poder desejar a ela um feliz aniversário", declarou.

No texto, que acompanha uma foto de quando as duas ainda eram crianças, Maddie agradece pela irmã ainda estar viva e lembra as coisas engraçadas que Demi faz e que a torna tão especial.

Confira a mensagem na íntegra:

“Hoje poderia ter sido um dos piores dias da minha vida, mas em vez disso eu pude passá-lo agradecendo a Deus, aos incríveis médicos, à equipe de Demi e a todos os outros ao redor do mundo que ofereceram apoio - sem todas essas pessoas eu não teria mais a minha irmã mais velha.

Eu estive pensando em como gostaria que todos pudessem ver as coisinhas engraçadas que ela faz, como quando suas narinas se movem quando ela diz certas palavras e quando ela penteia meu cabelo atrás da minha orelha quando estou tentando dormir, porque são por essas coisas que eu sou grata por hoje.

Elas parecem tão pequenas, mas são essas pequenas coisas que fazem minha irmã ser quem é - não uma cantora, não uma celebridade, e definitivamente não o que ela vem sendo descrita na mídia. Ela é uma filha, uma amiga e minha irmã mais velha… E sou muito, muito grata por poder desejar a ela um feliz aniversário.”