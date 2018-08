Irmã de Cesar Tralli morre aos 40 anos: 'você foi um anjo de luz'

Cesar Tralli e a irmã Gabriela Tralli. Foto: Twitter/@CesarTralli

Gabriela Tralli, irmã mais nova de Cesar Tralli, morreu no último sábado, 7, aos 40 anos. O apresentador publicou uma foto em que segura a mão dela e fala sobre a caçula ter sido um "anjo de luz".

"Adeus, Gabi! Como todos os seres especiais, você foi um anjo de luz. Uma lição de vida, de alegria, de pureza, de inocência, de grandeza espiritual", escreveu o jornalista no Instagram. Gabriela nasceu com uma síndrome rara, e a causa da morte não foi divulgada por Tralli.

"Um dia, você me perguntou: 'O que são as estrelas?'. Eu respondi: 'O sorriso das crianças'. Como eterna criança, você agora sorri para nós aí do alto. Com Deus te dando colo. Me ajude só a cuidar dos nossos pais. Não vai ser fácil, irmã, ficar sem você", completou na publicação.

Ticiane Pinheiro também publicou uma foto ao lado de Gabriela e agradeceu à cunhada "por nos fazer pessoas melhores".

No Twitter, Tralli já tinha publicado algumas fotos para falar da irmã.

Amor Incondicional.❤Hj essa gostosura faz 40 anos! Minha irmã caçula, Gabi. Recebeu tanto amor d nossa família q ela é pura fonte d vida. pic.twitter.com/UDMwMOLFlI — Cesar Tralli (@CesarTralli) 13 de junho de 2017