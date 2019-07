Irmã de Cameron Boyce faz homenagem ao ator: 'Nós dissemos 'eu te amo''

Os irmãos Cameron e Maya Boyce Foto: Instagram/ @maya.elan

Após a morte de Cameron Boyce, no último sábado, 6, fãs, colegas de elenco e familiares fizeram homenagens ao ator de Descendentes. Na última quinta-feira, 11, foi a vez de sua irmã mais nova Maya Boyce publicar um tributo ao irmão em seu Instagram.

Maya postou uma série de fotos descontraídas de Cameron e lamentou a morte do irmão. “Sim, ele morreu. Sim, estou triste. Cameron era meu melhor amigo. Ele é alguém a quem eu vou sempre idolatrar. Seu sorriso poderia iluminar um ambiente, diferente do de qualquer outro. Ele era perfeito”, escreveu.

A irmã fez questão de registrar o quanto o ator era bondoso e caridoso: “Ele sempre disse que se você tem uma voz, você tem o privilégio de usar essa voz para mudanças, e ele não considerava essa ideia como se não fosse séria. Ele entendia sua responsabilidade como alguém a quem muitas crianças admirariam. Cameron sempre desviava seu caminho para ser generoso e bondoso. Ele fez mais com seus 20 anos de vida do que muitos fariam com 100 anos. Ele era ativamente caridoso. Ele viajou o mundo. Ele fez da criatividade e da arte suas missões de vida e encorajou outros a fazerem o mesmo.”

A jovem falou ainda sobre como está lidando com a perda. “É claro, eu estou devastada. Estarei pelo resto da minha vida. Mas ao que eu estou me agarrando, e que eu encorajo vocês a se agarrarem também, é a memória de seu otimismo sem fim”, escreveu.

"Sim, ele morreu. Sim, estou triste. Estou também feliz e grata. Eu estava com ele nas últimas horas antes dele morrer. Foi normal e divertido. Nós dissemos ‘eu te amo’. Ele estava feliz”, relembrou Maya, que encerrou a mensagem com gratidão. “Passei 17 anos sabendo como era ser amada por Cameron Boyce. Isso é o presente mais bonito que eu poderia receber.”