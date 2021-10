Investigação sobre tiro de Alec Baldwin se concentra na custódia da arma

O ator Alec Baldwin disparou acidentalmente a arma que matou a diretora de fotografia Foto: Mike Blake/Reuters

A investigação policial sobre o tiro fatal com uma arma cenográfica utilizada por Alec Baldwin durante uma filmagem se concentra no especialista responsável pelo armamento e no diretor assistente que entregou a pistola ao ator americano.

A diretora de fotografia de origem ucraniana Halyna Hutchins, de 42 anos, recebeu um tiro no peito e morreu pouco depois do incidente ocorrido na quinta-feira no estado americano do Novo México, enquanto o diretor do filme Rust, Joel Souza, de 48 anos, que estava atrás dela, ficou ferido, foi hospitalizado e já recebeu alta.

A polícia interrogou Baldwin, que cooperou voluntariamente, mas não apresentou acusações contra o ator.

A arma, que não deveria estar carregada, estava com munição de verdade, de acordo com um documento judicial apresentado pelo gabinete do xerife para obter um mandado de busca, informou a imprensa local.

O documento afirma que o diretor assistente Dave Halls, identificado como o homem que entregou a arma a Baldwin, gritou "arma fria" no momento. Este é o termo usado na indústria para indicar que a arma tinha apenas bala de festim.

A polícia se concentra na sequência exata dos acontecimentos que permitiram a entrada de munição real no set de Rust, um "western" ambientado no século 19.

Ligação para a emergência

A ligação telefônica para o número de emergência 911, feita imediatamente após o tiro, demonstra o choque e a raiva no set.

"Nós temos duas pessoas que foram atingidas acidentalmente por tiros de uma arma cenográfica; precisamos de ajuda imediatamente", afirma a pessoa que fez a ligação.

"Estava carregada com uma bala de verdade?", pergunta o operador. "Não... não sei dizer", responde a pessoa. "E este (palavrão) AD (assistente de direção) que gritou comigo na hora do almoço... esse (palavrão) - ele deveria checar as armas, ele é o responsável pelo que acontece no set".

Baldwin afirmou na sexta-feira à noite que estava com o coração partido e cooperando plenamente com a investigação sobre "como aconteceu esta tragédia".

Ele retuitou um texto da revista especializada Variety com a manchete "Alec Baldwin foi informado que a arma cenográfica era segura antes do tiro fatal, afirma documento judicial".

A pistola utilizada, e outras duas, foram proporcionadas pela mestre de armas do filme, identificada como Hannah Gutierrez-Reed, de 24 anos, filha de Thell Reed, armeiro especializado há muitos anos da indústria cinematográfica.

Em um podcast em setembro, a jovem Gutiérrez-Reed disse que ficou apreensiva ao assumir o posto de armeiro principal pela primeira vez no filme anterior em que trabalhou, The Old Way.

"Eu estava muito nervosa no início e quase não aceitei o trabalho porque não tinha certeza se estava preparada", disse no podcast Voices of the West, antes de acrescentar: "Mas ao trabalhar, tudo correu muito bem".