Internet reage ao discurso de Meryl Streep no Globo de Ouro

Meryl Streep fez icônico discurso no Globo de Ouro. Foto: EFE/EPA/HFPA

A lista de vencedores do Globo de Ouro, realizado no último domingo, 8, não foi a única grande repercussão do prêmio, que teve um discurso de bastante destaque: Meryl Streep criticou Donald Trump e exaltou os estrangeiros em sua fala de mais de seis minutos.

No discurso, a atriz, que foi homenageada e recebeu o prêmio Cecil B. DeMille Award, citou diversos artistas que estavam presentes e falou a origem de cada um. Alguns eram de outros estados dos EUA, enquanto outros haviam nascido e crescido em países diferentes. "Então, se nós deportássemos os estrangeiros, estaríamos vendo apenas futebol e MMA", disse Meryl.

Pouco tempo depois, o vídeo de sua fala no Globo de Ouro foi publicado e compartilhado centenas de vezes nas redes sociais, com muitos elogios ao seu posicionamento. Confira algumas reações ao discurso.