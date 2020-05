'Internet não é terra de ninguém', reclama Ludmilla após boatos

Ludmilla posta stories a caminho de delegacia Foto: Instagram /@ludmilla

A cantora Ludmilla afirmou nesta segunda-feira, 25, que foi até uma delegacia para registrar uma queixa contra boatos de uma suposta traição à sua noiva, Brunna Gonçalves, já desmentida pela cantora. Na noite de domingo, 24, o nome das duas chegou a figurar entre os trending topics do Twitter.

"Estou indo na delegacia para tomar as atitudes cabíveis sobre o caso que está acontecendo na internet. Eu não ia falar nada, porque eu simplesmente c*** para essas mentiras. Só que eu estou de quarentena e não tenho nada pra fazer. Quanto mais você c*** pra essas coisas, mais as pessoas acham que têm direito de ficar inventando mentira e falando merda da vida das pessoas por trás de um fake", contou.

Na sequência Ludmilla continuou: "Hoje vou provar, acho que são três pessoas, que eles não podem fazer isso. A internet não é terra de ninguém, não. A internet é terra de gente, sim. Estou indo na delegacia agora. As pessoas têm que ter mais cuidado para mexer na internet. Sabe usar, boa. Não sabe usar, vai ter que pagar por isso".