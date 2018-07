Internet comemora a carreira internacional de Gretchen; veja as reações mais divertidas

Gretchen participa de novo clipe de Katy Perry Foto: instagram.com/mariagretchen

Gretchen, a rainha do rebolado e dos memes, anunciou neste domingo, 2, que faz uma participação no novo clipe da cantora americana Katy Perry. A brasileira aparece nas imagens do vídeo de Swish Swish que será lançado oficialmente nesta segunda-feira, 3.

E, é claro, os internautas comemoraram o destaque da brasileira no mundo pop internacional com muitos muitos memes, GIFs e piadas.

A Universal Music também afirmou no Twitter que Gretchen está no dance lyric video da faixa que é uma parceria entre Katy e Nicki Minaj.

Veja as melhores reações:

Taylor Swift chamou um monte de famosos para o clipe de Bad Blood. Katy Perry chamou a Gretchen. Adivinha quem ganhou? #SwishSwish — André Cendon (@andrecendon) 2 de julho de 2017

Quando penso que a Katy não pode mais se superar no marketing ela vai e me traz o maior meme de todos os tempos pro clipe de #SwishSwish pic.twitter.com/NoSkq6QbaZ — ju (@heyallys_) 2 de julho de 2017

quem precisa de squad com 17 fudidas quando se tem Gretchen? #SwishSwish pic.twitter.com/BE3Xvba3wQ — Dutchess (@pizzaforkp) 2 de julho de 2017

Adivinha quem foi a escolhida pra salvar a era witness #SwishSwish pic.twitter.com/EObJuiw4Xs — pedro (@PpeDdrin) 2 de julho de 2017

#SwishSwish Vocês sabem a quantidade de memes que isso vai dar?? pic.twitter.com/o86t7rKBBm — Support Witness (@ceciliasouza10) 2 de julho de 2017

anitta pabllo vittar cuca e agora a gretchen! projeto dominação do mundo a todo vapor #SwishSwish pic.twitter.com/vTs6TBzobu — miqueias (@coIespouse) 2 de julho de 2017

"anitta, pabllo vittar e maisa estão salvando o 2017" - gretchen: pic.twitter.com/9Y2fxK8Lnp — matheus (@whomath) 2 de julho de 2017

katy perry vai lançar clipe de swish swish com gretchen imagina se taylor swift lança um clipe com tulla luana, a 3 guerra mundial ta feita — matheus (@whomath) 2 de julho de 2017

Vamos todos testemunhar! Gretchen participará do Lyric vídeo inteiro de Swish Swish. pic.twitter.com/jCpzov09gM — Katy Perry Nation (@KatyP_Nation) 2 de julho de 2017