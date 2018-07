Internautas comparam chapéu da rainha Elizabeth à bandeira europeia

Rainha Elizabeth II esteve ao lado do príncipe Charles em sessão do parlamento britânico Foto: Carl Court/AFP

O chapéu usado pela rainha Elizabeth na manhã desta quarta-feira, 21, instigou a imaginação dos internautas.

A líder da realeza esteve na abertura do Parlamento Inglês e usou um chapéu azul com flores de botão amarelo.

Não demorou para que diversos usuários de redes sociais comparassem o acessório com a bandeira da União Europeia. Alguns chegaram a cogitar um possível gesto político da rainha, já que o Reino Unido deixou recentemente o bloco continental.

Será mesmo que os pontinhos amarelos eram uma referência às estrelas da bandeira? Muitas pessoas registraram suas teorias sobre o chapéu:

Tradução: Discurso sobre o Brexit com uma chapéu da bandeira da União Europeia em vestido com as cores da UE. A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, é contrária ao Brexit?

Tradução: Sou o único que vê uma semelhança entre o chapéu da rainha e a bandeira da Europa?

Tradução: Que chapéu! Que sinal! Que declaração! Obrigado Rainha Elizabeth! #RainhadaEuropa #DiscursodaRainha

& did you notice her hesitation as she said 'my government will carry out Brexit'? I want a blue hat with stars! — Elizabeth Gabay (@LizGabayMW) 21 de junho de 2017

Tradução: E você notou a hestiação dela ao dizer 'meu governo vai executar o Brexit'? Eu quero um chapéu azul com estrelas!