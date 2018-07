Internautas comentam novo estilo musical de Luan Santana

Luan Santana disse que vai se dedicar ao 'estilo que realmente ama'. Foto: Pedro Curi/Globo/Divulgação

Luan Santana surpreendeu seus fãs ao dizer que vai se dedicar ao rock e deixar o sertanejo de lado. "Tem hora que a gente sente algo aqui dentro e precisa mudar, arriscar. E adivinhem? Essa hora chegou. Por isso, decidi que a partir de hoje vou me dedicar ao estilo que eu realmente amo, o heavy metal", anunciou o cantor em seu Instagram.

Na tarde desta terça-feira, 26, o cantor publicou alguns vídeos em seu Stories fazendo solos de guitarra ao lado de um amigo. "Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas curiosas sobre essa nova onda da minha carreira, esse novo estilo musical que eu vou fazer, que é o metal, que é o rock. Eu estou aqui com um parceiro meu e a gente vai mostrar um pedacinho de uma música do nosso novo disco", disse Luan no vídeo, e se exibiu tocando guitarra.

No Twitter, internautas brincaram com a novidade: