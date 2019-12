Internautas apontam semelhança entre Ana Hickmann e Pabllo Vittar: 'Irmã perdida'

Ana Hickmann. Foto: Captura de tela do 'Família Record' (2019) / RecordTV

Ana Hickmann participou do Família Record, amigo secreto da emissora, na terça-feira, 17, e chamou atenção pelo visual.

Com um vestido rosa apertado e cabelo loiro maior que o habitual, a apresentadora do Hoje em Dia participou do evento e usuários das redes sociais a compararam com a cantora Pabllo Vittar.

"Olhei rápido e pensei que a Ana Hickmann fosse a Pabllo Vittar", disse um rapaz. "A Pabllo Vittar está muito parecida com a Ana Hickmann nesse Família Record", brincou outro.

Veja algumas reações:

ana hickmann irmã perdida do pabllo vittar tô chocada em como os dois tão igualzinhos #FamiliaRecord — nãna (@matthwgomez) December 18, 2019

Sério ohh Pabllo Vittar tá muito parecido com a Ana Hickmann nesse #FamiliaRecord pic.twitter.com/RbW11QHe9o — ÍÍLLTTONN (@iltoncastro) December 18, 2019

ana hickmann ta a cara da pabllo https://t.co/L3IBnBj29R — joão (@joaocoments) December 18, 2019

a Ana Hickmann ta vestida de Pabllo??? #FamiliaRecord pic.twitter.com/uUZ6ludTQk — Vinicius Rosa (@vinic91) December 18, 2019

VEJA TAMBÉM: Personalidades e seus 'irmãos gêmeos perdidos'