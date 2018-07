Internautas apontam erro de Photoshop em foto de filha de Flávia Alessandra

Giulia Costa interpretou a personagem Lívia em 'Malhação' Foto: Paulo Belote/ Globo/ Divulgação

A atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, está curtindo dias de folga com as amigas em Florianópolis e compartilhando os momentos divertidos com os seguidores no Instagram. Mas um clique em que a jovem aparece de biquíni na piscina está causando polêmica. Internautas apontam que a foto publicada na quarta-feira, 25, foi editada para que a cintura de Giulia ficasse mais fina.

Internautas dizem que azulejo torto é o indicativo do uso de Photoshop Foto: Foto: Reprodução/ Instagram

Nos comentários, os usuários da rede social criticam a edição da foto, mas também elogiam a beleza da jovem que participou da novela 'Malhação', da rede Globo.