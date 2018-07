Internautas apoiam Gianecchini após fotos de suposto beijo gay

O ator foi supostamente flagrado em Ibiza Foto: Juan Guerra/ Estadão

Fotos vazadas nesta sexta-feira, 25, mostram supostamente o ator Reynaldo Gianecchini beijando outro homem em uma praia. O que poderia ser considerado algo de grande repercussão, na verdade foi recebido com naturalidade pelos internautas.

“Pelo menos ele tem alguém para beijar”, escreveu o usuário Victor Carapelli. Não há confirmação de que a pessoa na foto seja, de fato, Gianecchini. Além disso, a qualidade da imagem não permite ter certeza se houve beijo ou não.

A maioria dos internautas não esboçou espanto. “Deu até uma inveja, queria tá beijando também”, tuitou a usuária que utiliza o nome unicorn. Outros defenderam o direito do ator de se relacionar com qualquer pessoa por quem ele se sinta atraído, independentemente do sexo. “Reynaldo Gianecchini pode ser bi! Ou Gay? Ele é o que ele quiser.O importante é aproveitar os momentos felizes da vida”.

A assessoria de imprensa do ator comunicou ao E+ que a notícia "é uma maldade, não tem nada demais o nosso Ator Reynaldo Gianecchini cumprimentando um amigo".

Confira algumas reações:

E daí se o Reynaldo Gianecchini tiver beijado outro homem? Cuidem das suas vidas. — Diego Froes (@DiegoFroes__) 25 de agosto de 2017

Querendo entender o motivo de tanto alarde em torno da suposta foto do Reynaldo Gianecchini?? Gente, pelo amor de deus é só um beijo!!! — C. L. Gomes (@CesarlGomes) 25 de agosto de 2017

E essa necessidade da mídia de tirar o Reynaldo Gianecchini do armário. Deixem o cara beijar em paz — Léo (@Lins0303) 25 de agosto de 2017

Sinceramente, sacanagem da pessoa q tirou fotos do Reynaldo Gianecchini. Se ele n se expôs por si msm n cabia a ninguém mais fazê-lo. — Mad Queen (@cersei_got) 25 de agosto de 2017

Não sei quem é mais sortudo o Reynaldo Gianecchini ou o cara maravilhoso que ele beijou — - E (@itsfck) 25 de agosto de 2017

sério que tem gente chocada porque o Reynaldo Gianecchini foi flagrado beijando outro homem?! ‍♀️ — Íria Marco (@iriamarco) 25 de agosto de 2017