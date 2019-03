Internado, Bruno Gagliasso recebe visita de Titi e Giovanna Ewbank: 'Trazemos o carnaval'

Titi, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Foto: Instagram / @gio_ewbank

Internado no hospital após passar por uma cirurgia por conta de uma crise renal, o ator Bruno Gagliasso recebeu uma visita animada de sua filha, Titi, e sua mulher, Giovanna Ewbank, neste sábado de carnaval, 2.

Usando adereços coloridos, como um chapéu e uma peruca, as duas colocaram uma tiara de tigre em Bruno e apertaram suas bochechas.

Giovanna Ewbank compartilhou o momento em seu Instagram: "Vai ter festa, sim! Porque se ele não pode ir até o carnaval, nós trazemos o carnaval até ele! Bruno, nós te amamos!".

Bruno Gagliasso está internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim médico mais recente divulgado pela instituição, Bruno apresentava um quadro estável após a cirurgia de desobstrução do trato urinário, permanecendo internado para tratamento medicamentoso.

Atualmente, Bruno faz parte do elenco de O Sétimo Guardião, novela das 9 da Globo. "Sobre o roteiro de gravação, ele foi adaptado. Seguimos com os trabalhos normalmente", informou a assessoria da emissora na última sexta-feira, 1º.

Confira o encontro entre Titi, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no hospital neste carnaval: