Internada há uma semana, Paulinha é transferida e apresenta melhoras

Internada há uma semana, quadro da cantora é estável, mas continua respirando com suporte de aparelhos Foto: Daniel Varjão Fotografia

A cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, permanece internada com problemas renais e foi transferida da UTI do Hospital Unimed Sergipe para o Hospital Primavera, localizado em Aracaju, após apresentar melhora. Paulinha começou a ter sintomas após voltar de São Paulo para Aracajú e já completa uma semana de internação.

Apesar de continuar respirando com a ajuda de aparelhos, a transferência foi possível depois da estabilização dos sinais vitais da artista. Devido circulação de notícias falsas sobre a saúde dela, o Hospital Primavera divulgou uma nota informando a real situação.

Nota na íntegra:

"A paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana foi admitida neste hospital no dia de ontem, 17 de fevereiro, em unidade de terapia intensiva devido quadro de coma em investigação. No momento encontra-se clinicamente estável, quadro infeccioso controlado e respirando com suporte de aparelhos".

Desde a internação, a cantora tem recebido muita energia positiva dos fãs que montaram um ciclo de orações em frente ao hospital, acompanhados dos outros integrantes da banda Calcinha Preta, dos amigos e dos familiares da vocalista.

Nas redes sociais, a cantora Silvânia Aquino, que além de dividir o vocal é uma das melhores amigas de Paulinha Abelha, pediu “uma corrente positiva de amor” e publicou “parem de matar a Paula Abelha, ela está viva! Parem de postar luto! Ela está viva e o momento é outro, de orações”. O cantor Daniel Diau também pediu orações para a amiga “ vamos todos dar as mãos e clamar ao nosso Deus que na hora certa ele agirá”.