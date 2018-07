Internada com pneumonia, Tônia Carrero tem alta prevista para esta semana

Tônia Carrero foi internada no dia 7, com quadro de pneumonia Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Tônia Carrero, de 94 anos, deve receber alta nessa sexta-feira, 14, após ser internada no Rio de Janeiro com um quadro de pneumonia.

A atriz já saiu do CTI e foi transferida para um quarto da Clínica São Vicente, na Gávea, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

O sobrinho de Tônia, Leonardo Thierry, afirmou que sua tia está bem e com os pulmões completamente limpos.

"Ela não tem mais nenhum traço da pneumonia, está respirando sem aparelhos e quando dissemos que em breve ela volta para casa, a Tônia ficou com os olhinhos brilhando", contou.

"O Arthur Vianna, que é médico dela há anos, pediu alguns exames e achamos melhor que ela já faça todos no hospital mesmo", justifica.

Segundo Leonardo, sua tia é muito forte. No dia da internação de Tônia ele disse no Facebook: "Quando ela chegou à clínica e foi levada para fazer os exames, o funcionário que veio buscá-la disse: 'Engraçado, ela lembra muito a Tônia Carrero'. Ela olhou para ele e riu. Ela é muito forte e está reagindo melhor do que se esperava".

Afastada da TV desde 2004, quando fez uma participação em Senhora do Destino, Tônia luta contra uma doença chamada hidrocefalia oculta, que consiste no acúmulo de líquido provocando pressão interna no cérebro, o que comprometeu a fala e os movimentos da atriz.

Tônia já passou por uma operação para colocar uma válvula que leva o líquido para o abdômen, mas a doença não tem cura.