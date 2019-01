Internada, Beth Carvalho canta em cama de hospital e emociona fãs

A cantora Beth Carvalho. Foto: Instagram/@bethcarvalhooficial

Apesar de ter sido internada às pressas no dia 8 de janeiro e estar no hospital até agora, Beth Carvalho foi incentivada por companheiros a cantar.

Deitada no leito e com sondas, a cantora, de 72 anos, ganhou uma roda de samba no quarto do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro.

A dupla Os Prettos, formada por Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, acompanham Beth Carvalho.

O vídeo viralizou nas redes sociais.

Assista:

Sem dar detalhes sobre o quadro clínico de Beth Carvalho, a filha da cantora publicou uma foto com a mãe e informou que o número de visitas foi reduzido. “O repouso é seu melhor benefício neste momento”, escreveu Luana Carvalho.

Em setembro do ano passado, por causa de problemas na coluna, a cantora chegou a fazer um show deitada, no Rio, em parceria com o Fundo de Quintal. Antes, já com mobilidade reduzida, Beth Carvalho estava se apresentando em cadeira de rodas.