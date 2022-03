Integrantes do Now United dão indícios de que grupo está a caminho do Brasil

Grupo Now United ficará no Brasil em março para a turnê 'Wave Your Flag'. Foto: Instagram/@nowunited

O grupo Now United deu indícios de que está a caminho do Brasil para a turnê Wave Your Flag. O grupo fará a primeira apresentação no País a partir do dia 11 de março, em Porto Alegre.

Na noite desta quinta-feira, 3, os integrantes se reuniram para um jantar em Los Angeles e, ao que tudo indica, já estão embarcando para a turnê no Brasil.

Bailey May, o membro filipino do grupo, escreveu que está vindo de Los Angeles e disse estar com saudades. "Senti tanta falta de vocês! Quem está tão animado quanto eu?", escreveu no perfil dele no Twitter.

Missed you guys so much! Whos excited as much as me? — BAILEY MAY (@baileymay) March 3, 2022

Sofya Plotnikova, a cantora russa do Now United, também deu indícios de que o grupo está chegando ao País.

Na legenda das fotos que postou do jantar dos integrantes da quinta, a artista escreveu: "Nós estamos tão prontos para a turnê Wave Your Flag! Brasil, estamos indo".

Na segunda, 28, o integrante estadunidense Noah Urrea também mostrou estar empolgado para vir e disse que a viagem aconteceria em poucos dias. "Apenas mais alguns dias e eu estarei no Brasil", publicou, usando um emoji de espanto.

Only a few more days and I’ll be in Brazil :o — Noah Urrea (@NoahUrrea) February 28, 2022

Além de Porto Alegre, o Now United passará por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife. Eles ficam no País até o dia 27 de março e, em abril, partem para a turnê em Portugal.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais