Integrantes do Little Mix cantam e dançam 'K.O', de Pabllo Vittar

As meninas do Little Mix cantaram música de Pabllo Vittar. Foto: Brendan McDermid /REUTERS | Werther Santana/ESTADÃO

Na última quarta-feira, 11, Perrie Edwards e Jade Thirlwall, integrantes do Little Mix, apareceram em um vídeo em que assistem ao clipe K.O. de Pabllo Vittar.

No vídeo, publicado pelo fan clube Little Mix Brasil, as cantoras cantam e dançam, com direito até a um 'twerk', a música da cantora brasileira.

Confira abaixo:

Jade e Perrie assistindo ao clipe de K.O do @pabllovittar <3 pic.twitter.com/SgKU7EHc7l — Little Mix Brasil (@LittleMixBR) 11 de outubro de 2017

Mais tarde, Pabllo comentou o vídeo em seu Twitter: "Notada pelas fadas".